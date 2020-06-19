У Києві жінка прийшла в супермаркет у футболці з Путіним: зав'язалася сутичка (відео)

У Києві жінка прийшла в супермаркет у футболці із зображенням президента РФ Володимира Путіна та викликала гнівну реакцію з боку покупців. Почалася словесна перепалка, яка згодом переросла в грубі образи та сутичку.

Про це 19 червня передає "Київ Оперативний" у своєму Facebook.

Інцидент стався в "Сільпо" в районі Шулявки.

Також в мережі опублікували відео конфлікту.

На кадрах видно, як жінка з опущеною до рота маскою на обличчі та в чорній футболці із зображенням лідера країни-агресора в пілотці й написом "На сторожі" в магазині сперечається з одним з покупців, якого вкрай обурив подібний гардероб.

Хлопець знімав діалог на телефон, а жінка намагалася вибити техніку з рук і штовхалася.

"Зніми це, тварина! Не соромно тобі?" - питав ображений покупець.

"Тобі яке діло? Прибери свій телефон!" - вимагала у відповідь мешканка столиці.

Охоронці в конфлікт не втручалися - мовляв, що поробиш, у нас вільна країна і жінка може носити все, що їй заманеться.

Зазначається, що поліцейські відмовилися реагувати і сказали, що не приїдуть.

Відео інциденту можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо, присутня ненормативна лексика!)

Користувачі мережі жваво коментують ситуацію. Деякі поділяють обурення хлопця через футболку з Путіним під час російської агресії проти України, але інші дорікають за зайву емоційність у спілкуванні з "модницею" і повторюють фрази охоронців у супермаркеті про право вибору гардеробу. Тим більше, що закон (у тому числі про декомунізацію) тут порушено не було.

Фото: скрін коментарів facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, що нещодавно в Миколаєві в магазині помітили футболку з написом "Росія", і після обурення покупця одяг викинули у смітник.

Раніше ми писали, що наприкінці березня в Одесі сталася масова бійка зі стріляниною через портрет Сталіна.