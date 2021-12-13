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У Києві жінка віддала дитину з аутизмом в інтернат: через рік вона не впізнала сина

Автор: Людмила Жукова

Киянка Вікторія змушена була віддати дитину в інтернат, бо її не хотіли брати в дитячі садки. Річ у тому, що її синові в три роки поставили діагноз атиповий аутизм.

Про це повідомляється в сюжеті Магнолії-ТВ.

Як все почалося

Друга дитина у Вікторії народився 9 років тому і вона була дуже бажаною. Її щастю не було меж, але потім малюк став поступово змінюватися.

"У три роки йому поставили діагноз. Ми почали шукати заклади, Дошкільні, які б могли йому забезпечити розвиток елементарний. Ми досі не знайшли в Україні таких установ. Всі навіть спеціалізовані садки вважають, що Захар занадто складний для них", - розповіла мама Захара.

Справа ще й у тому, що син Вікторії - гіперактивний. Його не хотіли брати в садочки і спеціалізовані установи в такому стані, а час все йшов.

Сили закінчилися

Коли Захару виповнилося 7 років - жінка наважилася на серйозний крок і в розпачі віддала сина в інтернат. У Києві жоден з інтернатів не погодився взяти дитину, відповіли згодою тільки за 350 кілометрів від столиці.

Через рік в інтернаті мати не впізнала свого сина, він схуд, був виснаженим і постійно просив їсти і пити. Також дитина практично не реагувала ні на що. Мати забрала його звідти й зараз він з нею. Вікторія зізнається, що у неї немає сил і можливостей справлятися з сином вдома, адже їй потрібно працювати, а допомоги від держави немає.

В Україні просто не передбачені установи, де б така дитина могла перебувати вдень.

Як ми раніше писали, батьки продали 9-річну доньку, щоб прогодувати інших дітей.

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