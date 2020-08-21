У Києві з'явився небезпечний злочинець: нападає на жінок

У центрі Києва чоловік нападає на жінок, які заходять у під'їзд. На одну зі своїх жертв злочинець накинувся на вулиці Бульвар Лесі Українки у Печерському районі. Потерпіла жінка розповіла, що нападник був східної зовнішності, смаглявий.

Як пише "Країна", він зайшов за нею у під'їзд і почав виривати з рук сумку з телефоном та грошима.

Жінка чинила опір і почала кричати. Це тільки розлютило нападника, який кілька разів вдарив її і розбив її телефон, за яким вона намагалася викликати поліцію. Після крику про допомогу жінки, злочинець почав тікати. Ймовірно, він хотів зґвалтувати свою жертву.

Поліція зараз переглядає записи з камер відеоспостереження, щоб скласти фоторобот злочинця, визначити маршрут його пересування і затримати. За деякими даними, злочинець зі схожими прикметами вже робив кілька нападів на жінок: він підстерігав їх біля під'їздів у центрі Києва. Оперативники намагаються встановити, один чи це людина, чи просто так співпало.

до Речі, пізніше на сторінці поліції Києва у Facebook з'явилося подібне повідомлення про напад чоловіка на жінку. Тільки в цей раз 37-річна жителька повідомила, що на неї напав невідомий. Він був з газовим балончиком і забрав у неї сумку, в якій був гаманець.

Затриманого слідчі оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Шевченківський районний суд столиці обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

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