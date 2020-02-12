У Києві спіймали нахабного злодія: отримував посилки і тікав (відео)

У Києві поліція вийшла на слід зухвалого крадія. Злочинець "промишляв" на "Новій Пошті", він замовляв товари в інтернет-магазинах, приходив у відділення, отримував їх, і не заплативши тікав. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Злодій почав свою діяльність з листопада 2019 року. За цей час він встиг замовити в магазинах товарів на 100 тисяч гривень. Серед посилок виявилися - ноутбук і дорогі смартфони. Всього він зробив три замовлення. Коли поліція вийшла на його слід, переглянувши відео з камер спостереження, виявилося, що злодій 1989 року народження, уродженець Одеської області. Раніше судимий не був.

Зараз "умільцю" оголошено підозру. Якщо його провину доведуть - йому загрожує до 6 років тюремного ув'язнення.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Також в Київську місцеву прокуратуру № 1 подано клопотання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.