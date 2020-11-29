У Києві помітили один з найдорожчих автомобілів в Україні (відео)

В Киеве заметили Rolls-Royce Cullinan (ілюстративне фото: pixabay.com)

Розкішний суперкар колесить по вулицях столиці

Нещодавно тому у Києві на одній з головних вулиць помітили розкішний суперкар Rolls-Royce Cullinan. Його вартість в магазині оцінюється до 18,7 мільйона гривень. Про це повідомляється в Imstagram на сторінці Carsmirage.

Автомобіль оснащений двигуном V12 об'ємом 6,75 літра потужністю 563 кінських сил, в авто 850 Нм крутного моменту. Він оснащений подвійним турбонаддувом. На розгін до 100 км/год позашляховику потрібно 4,9 секунди, а максимальна швидкість - 250 км/ч.

Коштує подібний суперкар в залежності від комплектації від 12 до 18,7 мільйона гривень.

У Києві помітили Rolls-Royce Cullinan за 18 мільйонів

Як ми писали раніше, автомобіль марки Ferrari, вартість якого перевищує цінник в мільйон євро, був помічений у центрі Харкова 29 вересня. Машина з грузинським прапором була припаркована біля одного з найдорожчих ресторанів міста.

Варто нагадати, що раніше в Києві автомобіль прославив свого власника самостійними переміщеннями по місту. Курйозний інцидент стався, коли водій пішов по власних справах. Він навіть заявив про викрадення. Чим закінчилася історія – читайте в нашому матеріалі.

Раніше ми писали, що у Києві помітили ексклюзивне авто, випущене в пам'ять про знаменитий фільм. Рідкісний ексклюзивний автомобіль потрапив в об'єктиви перехожих.