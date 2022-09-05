У Києві знову помітили гречку за рекордною ціною: скільки коштує крупа (фото)
Ціна на гречку в Україні, незважаючи на прогнози, що вона буде дешевшати, знову досягла рекордних позначок. Так, в одному з супермаркетів столиці знову побачили крупу за рекордною вартістю.
Про продукт з "коcмічною" вартістю повідомляють в одному з київських пабліків.
Скільки в Києві коштує гречка
Судячи з фото, то 800 грамів групи коштує 138.99 гривень. Це виробник "Хуторок". Так само пропонується продукт від "Вінницький млинар" по 132.90 гривень за ті ж 800 грамів.
Ціна на гречку в Києві знову б'є рекорди (фото: t.me/kievdvizh1)
Гречка буде дешевшати
Кількома днями раніше директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий запевнив, що ціна на гречку в жовтні впаде на 20%.
Експерт повідомив, що крупа подешевшає вже в жовтні, бо в поточному році даною культурою засіяли значно більші площі, ніж у минулому (120 тис.га замість 70 тис. га).
Відзначимо, що, не скрізь в Києві можна купити гречку за такими цінами, в інших магазинах пропонують більш адекватну вартість.
Скільки коштує гречка в Україні (скріншот)
Як ми писали раніше, в українських супермаркетах подорожчав цукор.
Раніше українцям розповідали, що буде з цінами на картоплю.