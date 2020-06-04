ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві затримали зухвалого злодія: фото "героя"

STYLERЖиття    04.06.2020 - 10:16
У Києві затримали зухвалого злодія: фото "героя"
У Києві спіймали злодія (колаж РБК-Україна)

У Києві на гарячому затримали злодія в магазині техніки

У Києві на гарячому спіймали нахабного злодія, який на очах у всіх хотів вкрасти товар. Інцидент стався у ТЦ Dream Town. Поки всі продавці були зайняті, чоловік встиг взяти муляж від смартфона і пульт від електротранспорту.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

"Сьогодні вдень цей не дуже кмітливий молодий чоловік зайшов в один з магазинів електроніки в ТРЦ DreamTown. Поки всі консультанти були зайняті, він зібрав усе, що погано лежить. З цінного - муляж телефон Huawei і пульт від електро-транспорту (ключі) і спробував піти", - сказано в повідомленні.

Злодіяпобачивв один з клієнтів магазину і покликав на допомогу охоронця. Цікаво, що при собі у нахабного злодія виявили шматок сиру.

У Києві затримали зухвалого злодія: фото &quot;героя&quot;У Києві затримали зухвалого злодія (фото: Київ Оперативний)

В коментарях українці відзначили, що у людини з напоєм Revo в кишені не може бути все в порядку.

  • З тих людей що систематично п'ють Рево нічого путнього не виросте.
  • Ну от ножик під телефоном бентежить, наслідки для затримуючого могли бути трагічні.
  • Миша на сир ловиться.

Як ми раніше писали, у Києві знову активізувалися кишенькові злодії.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Київзлодій
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся