У Києві затримали зухвалого злодія: фото "героя"

У Києві спіймали злодія (колаж РБК-Україна)

У Києві на гарячому затримали злодія в магазині техніки

У Києві на гарячому спіймали нахабного злодія, який на очах у всіх хотів вкрасти товар. Інцидент стався у ТЦ Dream Town. Поки всі продавці були зайняті, чоловік встиг взяти муляж від смартфона і пульт від електротранспорту.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

"Сьогодні вдень цей не дуже кмітливий молодий чоловік зайшов в один з магазинів електроніки в ТРЦ DreamTown. Поки всі консультанти були зайняті, він зібрав усе, що погано лежить. З цінного - муляж телефон Huawei і пульт від електро-транспорту (ключі) і спробував піти", - сказано в повідомленні.

Злодіяпобачивв один з клієнтів магазину і покликав на допомогу охоронця. Цікаво, що при собі у нахабного злодія виявили шматок сиру.

У Києві затримали зухвалого злодія (фото: Київ Оперативний)

В коментарях українці відзначили, що у людини з напоєм Revo в кишені не може бути все в порядку.

З тих людей що систематично п'ють Рево нічого путнього не виросте.

Ну от ножик під телефоном бентежить, наслідки для затримуючого могли бути трагічні.

Миша на сир ловиться.

Як ми раніше писали, у Києві знову активізувалися кишенькові злодії.

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Автор: Людмила Жукова