У Києві затримали авто викрадачів немовляти з Коцюбинського (відео)

У Києві затримали автомобіль, на якому імовірно відвезли тримісячне немовля з смт Коцюбинське, Київської області. Після того, як близько 11:30 батьки звернулися в поліцію, був оголошений план-перехват.

Поліція зупинила сірий Daewoo Lanos, який був оголошений в розшук, на проспекті Перемоги, неподалік від Шулявського мосту. В авто, як і повідомлялося, знаходилися чоловік і жінка. Про це пише Інформатор.

Але дитини в машині не було. Затримані заперечують свою провину. Чоловік каже, що він працює таксистом і до злочину не має ніякого відношення, а жінка назвалася пасажиркою.

Оскільки дитина не знайдена, план-перехват досі не знято.

Варто відзначити, що номер затриманого авто АА 2364 ХК не той, який був спочатку в орієнтуванні. Це пов'язано з тим, що правоохоронці уточнювали номери авто з відео прихованих камер.

Малюк на момент викрадення був одягнений у різнокольоровий комбінезон і коричневу в'язану шапку. Адреса місця викрадення: вулиця Доковська 5-Б, Коцюбинський район, смт Коцюбинське.

Викрадення дитини у Коцюбинському (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, невідома жінка втерлась до довіру до малозабеспеченої сім'ї через групу допомоги в Viber і під приводом "благодійності" приїхала в гості. Жінки з дитиною вийшли на прогулянку, і поки мама малюка зайшла на пошту, викрадачка забрала дитину.

Викрадення дитини у Коцюбинському (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)