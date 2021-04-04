У Києві злетять ціни на квартири в новобудовах: експерт дав важливу пораду

Головною причиною для зростання цін став рівень споживчої інфляції, який досягнув за рік 7,5%.

Дорожчає паливо на тлі зростаючих цін на нафту, дорожчає і бетон. А у 2021 році очікується зростання вартості й інших будівельних матеріалів. Все це вилилося в те, що квадратний метр на первинному ринку Києва зараз обійдеться в середньому вже в 35 тис. грн.

При цьому компанії-забудовники для виходу на прибуток змушені піднімати ціни, щоб відіграти зростання витрат. А українські банки, як зізнаються самі будівельники, неохоче надають фінансування під нові будівельні проєкти, через що компанії часто залишаються сам на сам зі своїми фінансовими проблемами. В результаті вони перекладають їх на покупців.

Кошти у потенційних покупців є - банківські вклади українців у 2020 році зросли на 26,4% - це найвищий темп надбавки за останні 10 років. Для багатьох співвітчизників покупка квартири - головна альтернатива банківським депозитам.

Підштовхуваний попитом, рівень цін на квадратні метри може набрати ще до 20% в цьому році, вважають гравці ринку.

"Активізувалися покупці житла бізнес - і преміумкласу. Купують і для себе, і з метою перепродажу", - говорить Ганна Лаєвська, комерційний директор Інтергал-Буд.

А ось популярні кілька років тому смартквартири площею по 20 кв. м виявилися незатребуваними. В них важко перебувати на ізоляції або працювати віддалено, особливо декільком членам сім'ї.

Вкладення в нерухомість користуються популярністю через зниження банківських ставок за депозитами нижче 8% в гривні та прагнуть до нуля в доларах. Забудовники ж приваблюють інвесторів більш високими доходами. На перепродажу квартири можна заробити до 30-40% від її вартості за час будівництва будинку, тобто в середньому за півтора-два роки.