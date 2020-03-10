У Києві лікар залишив помирати чоловіка: усі подробиці

У Києві медик з приватної клініки "Адоніс" не надав допомогу молодій людині, яка цього гостро потребувала. Про кричущий інцидент повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, де і розповіли про всі подробиці. Історія сталася на Дніпровській набережній, там стало погано молодому чоловікові, який впав і сильно вдарився головою.

"Він впав на тротуар і сильно вдарився головою. Після удару його ще деякий час його трясло. Свідки події викликали "швидку" і викликали лікаря з клініки "Адоніс", що знаходилася поруч. Лікар вийшов, запитав чи викликали швидку, а потім просто розвернувся і пішов. Хоча б подорожник запропонував ...", - сказано в повідомленні.

Після цього через 15 хвилин на місце пригоди прибула швидка допомога і забрала хлопця до лікарні, в автомобілі йому вже стало краще.

У Києві лікар пішов від чоловіка, якому потрібна була допомога (Київ Оперативний)

В коментарях українці висловилися про інцидент.

Це в принципі стаття за ненадання медичної допомоги, порушення клятви Гіппократа і прочая. Був же випадок вже 7 років тому...

Якось був у тій клініці, дійсно більше туди ні ногою.

Доктор він або інша яка професія, є люди, а є не люди. Вчинив так він, а соромно мені.

Скріншот коментарів (Facebook)

Раніше ми писали, що у Львівській області пацієнт побив фельдшера швидкої до струсу мозку.