У Києві біля станції метро підстрелили 20-річного хлопця

У Києві біля метро сталася стрілянина (колаж РБК-Україна)

Біля станції київського метро влаштували стрілянину

У Києві сталася стрілянина біля станції метро "Чернігівська", в результаті чого був поранений 20-річний хлопець. Потерпілий був госпіталізований в лікарню з вогнепальним пораненням.

Інцидент стався ввечері 17 жовтня. Про це передали в прес-службі поліції Києва у Facebook.

Стрілка вже затримали, ним виявився 24-річний киянин, раніше не судимий. Тепер зловмиснику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що в кафе неподалік від підземки на вулиці Попудренка стався конфлікт між двома компаніями чоловіків. Суперечка незабаром переросла у бійку.

"Під час конфлікту один із учасників дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів, один з яких влучив у опонента", - розповів начальник відділу поліції № 1 Деснянського управління поліції Володимир Борматов.

Хлопець отримав вогнепальну рвану рану кисті.

Поліцейські на місці події вилучили пістолет та дозвіл на нього. Зброю вже направили на експертне дослідження.

У Києві біля метро "Чернігівська" сталася стрілянина (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Фігурант був затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК. В ході досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та причини інциденту.

У Києві біля станції метро влаштували стрілянину (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, днями у центрі Києва сталася погоня зі стріляниною, і в мережі показали відео затримання зухвалих грабіжників.

Раніше повідомлялося, що у вересні в київському ТРЦ розстріляли хлопця через словесний конфлікт з групою чоловіків.