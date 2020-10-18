В Киеве возле станции метро подстрелили 20-летнего парня

В Киеве возле метро произошла стрельба (коллаж РБК-Украина)

Возле станции киевского метро устроили стрельбу

В Киеве произошла стрельба возле станции метро "Черниговская", в результате чего был ранен 20-летний парень. Пострадавший был госпитализирован в больницу с огнестрельным ранением.

Инцидент произошел вечером 17 октября. Об этом передали в пресс-службе полиции Киева в Facebook.

Стрелка уже задержали, им оказался 24-летний киевлянин, ранее не судимый. Теперь злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что в кафе неподалеку от подземки на улице Попудренко возник конфликт между двумя компаниями мужчин. Словесная перепалка вскоре переросла в драку.

"Во время конфликта один из участников достал пистолет травматического действия и осуществил несколько выстрелов, один из которых попал в оппонента", - рассказал начальник отдела полиции № 1 Деснянского управления полиции Владимир Борматов.

Парень получил огнестрельную рваную рану кисти.

Полицейские на месте происшествия изъяли пистолет и разрешение на него. Оружие уже направили на экспертное исследование.

В Киеве возле метро "Черниговская" произошла стрельба (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Фигурант был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. В ходе досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины инцидента.

В Киеве возле станции метро устроили стрельбу (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Напомним, на днях в центре Киева произошла погоня со стрельбой, и в сети показали видео задержания дерзких грабителей.

Ранее сообщалось, что в сентябре в киевском ТРЦ расстреляли парня из-за словесного конфликта с группой мужчин.