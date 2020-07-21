У Києві біля метро прогримів потужний вибух: відео НП і перші подробиці

У Києві біля станції метро "Мінська" прогримів вибух. Інцидент стався у вівторок, 21 липня, близько 13.30. Інформація про потерпілих не надходила.

Відео події опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Перед цим стало відомо про виявлення біля підземки підозрілої валізи, після чого людей поблизу екстрено евакуювали.

На місці події працюють правоохоронці та вибухотехніки.

Як розповів мер Києва Віталій Кличко у Facebook, вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку "Мінський".

"Близько 12 години дня анонім повідомив по лінії 102 про замінування двох автокіосків за адресою Оболонський проспект, 26. Правоохоронці та вибухотехніки перевірили цю інформацію та виявили небезпечні предмети. Всіх людей терміново евакуювали. Периметр навколо кіосків взяли під контроль правоохоронці та рятувальники", - йдеться у публікації.

Відео: У Києві прогримів вибух біля метро "Мінська"

Зазначається, що вибухівка була закріплена між легковою машиною та автокіосками. Її вже знешкодили.

"Будьте уважними і обережними! Не варто нехтувати повідомленнями про замінування! Бо не всі вони, на жаль, виявляються хибними", - закликав мер столиці.

В Києві стався вибух біля метро "Мінська" 21 липня (Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Тим часом у мережі з'явилася інформація про евакуацію людей з ТРЦ Ocean Plaza біля метро "Либідська" - на лінію 102 надійшов дзвінок про замінування торгового центру.

Всі люди були евакуйовані з зони знешкодження.

Раніше повідомлялося, що 20 липня у Києві стався вибух у торговому центрі, і в поліції розкрили подробиці НП.

Нагадаємо також, що днями біля входу в метро Києва прогримів вибух, і показували відео НП.