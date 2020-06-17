У Києві біля метро утворилося звалище: хто залишив "подарунки"

У столиці біля метро "Харківська" залишили купи сміття
У Києві біля метро "Харківська" утворилося справжнє звалище. Купи сміття залишили після себе продавці, які незаконно тут торгували. У результаті вхід в підземний перехід майже заблоковано через картонні ящики з-під овочів і фруктів.
Про це кричущий випадок повідомили на сторінці "Дарниця Live" в Facebook.
"Подарунки від стихійної торгівлі на метро "Харківська", - підписали фотографію в мережі.
Судячи по фото, на вулиці знаходиться і невелика урна, але її обсяг дуже малий, щоб утилізувати сміття.
В коментарях українці відзначили, що якщо торговці стоять тут кожен день, значить комусь це вигідно і хто отримує від них гроші. Також люди зійшлися в думці, що вечорами біля станції метро постійно така ситуація.
Як ми раніше повідомляли, в Україні назріває серйозна екологічна катастрофа.
Автор: Людмила Жукова