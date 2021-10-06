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У Києві біля лікарні показали чергу з "швидких": стоять по 5 годин (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Києві ситуація з коронавірусом стає все серйознішою. Так, в мережі показали чергу з карет швидкої допомоги на в'їзді в Олександрівську лікарню. Як відомо, в цей заклад направляють хворих на коронавірус людей.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Києва Оперативного.

"На вулиці вже давно глибока ніч, але це не заважає стояти в черзі Олександрівську лікарню автомобілям швидкої допомоги", - підписав відео автор.

Зазначається, що перша бригада медиків стоїть у черзі майже 5 годин. У черзі стоять лише хворі з середньою вагою. Важких хворих пропускають без черги і відразу в реанімацію.

У ролику можна побачити, як маса машин стоїть під в'їздом до лікарні. Медики теж чекають на вулиці.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні підтвердили 12 662 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Харківській та Одеській областях.

Повідомляється, що в Одесі, наприклад, у відділеннях для хворих коронавірусом вже немає ліжок. А у Львівській області обіцяють взагалі посилити карантин через спалах інфекції.

Як ми раніше писали, в Дніпрі медики рятують від важкого COVID-19 всю сім'ю.

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КиївКоронавірус