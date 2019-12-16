У Києві на вокзалі жінка побилася з поліцейськими: деталі

У Києві, на Головному залізничному вокзалі сталася бійка за участю поліції і жінки. Інцидент стався в понеділок, 16 грудня.

Як повідомили в прес-службі Національної поліції Києва, патрульні поліцейські здійснювали патрулювання залізничного вокзалу. Один з оперативників зупинив пару, чоловіка і жінку, і попросили їх пройти в управління поліції для встановлення особистих даних.

Проте чоловік і жінка відмовилися підкоритися співробітникові правоохоронних органів і спровокували конфлікт, який після словесної перепалки переріс у бійку. Жінка накинулася на патрульного поліцейського з кулаками, потім вдарила його по голові невідомим предметом, а чоловік випустив йому в обличчя струмінь сльозогінного газу.

Правопорушницю вдалося затримати – нею виявилася 31-річна мешканка Закарпаття, у якої вже були раніше проблеми із законом. Вона була засуджена за крадіжки. А ось її спільнику вдалося втекти.

На даний момент проводяться розшукові заходи, аби встановити місцезнаходження чоловіка. Обом підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі за напад на співробітника правоохоронних органів.