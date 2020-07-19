У Києві водії їздили по свіжоукладеному асфальту: відео викликало гнів у мережі

Киян обурила поведінка водіїв, які їздили по свіжоукладеному асфальту
У Києві почали асфальтувати Шулявський шляхопровід, який понад рік перебуває на реконструкції. При цьому деякі водії не стали чекати поки застигне свіжоукладений асфальт і почали їздити по ньому. Такі дії автомобілістів сильно обурили мешканців столиці.
На відео видно, як на з'їзді стоїть огорожа, але хтось її посунув і кілька машин поїхали по новому асфальту, який ще не встиг застигнути. Про це повідомляє Київ Оперативний на своїй сторінці у Facebook.
У Києві водії влаштували їзду по свіжоукладеному асфальту (відео: facebook.com/KyivOperativ)
"Оце кайф - їздити по асфальту, який ще навіть не встиг застигнути. Хтось дуже "кмітливий" посунув загородження, і всі помчали", - йдеться в описі відео.
Користувачі мережі обурюються з цього приводу.
Скріншот з Facebook
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