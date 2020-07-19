У Києві водії їздили по свіжоукладеному асфальту: відео викликало гнів у мережі

У Києві почали асфальтувати Шулявський шляхопровід, який понад рік перебуває на реконструкції. При цьому деякі водії не стали чекати поки застигне свіжоукладений асфальт і почали їздити по ньому. Такі дії автомобілістів сильно обурили мешканців столиці.

На відео видно, як на з'їзді стоїть огорожа, але хтось її посунув і кілька машин поїхали по новому асфальту, який ще не встиг застигнути. Про це повідомляє Київ Оперативний на своїй сторінці у Facebook.

У Києві водії влаштували їзду по свіжоукладеному асфальту (відео: facebook.com/KyivOperativ)

"Оце кайф - їздити по асфальту, який ще навіть не встиг застигнути. Хтось дуже "кмітливий" посунув загородження, і всі помчали", - йдеться в описі відео.

Користувачі мережі обурюються з цього приводу.

А потім ці довбоящури першими будуть кричати, що всі навколо крадуть (тому дороги погані), і тільки вони "справно платять податки" (аж цілих пару тисяч в рік);

Потрібно фіксувати такі випадки, і переводити фінансову відповідальність за стан асфальту саме на таких лосів;

І хочемо, щоб дороги були нормальні;

Так ловіть цих козлів і нехай за свої перекладають асфальт;

Ну да, і потім нити, що хреново зробили, нерівно поклали і тд;

Яке стадо серед нас живе;

А потім ці придурки будуть скаржитися, що асфальт неякісно поклали.

Скріншот з Facebook

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