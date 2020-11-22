У Києві водій виїхав на зустрічну смугу і на швидкості протаранив зупинку: відео

У Києві водій в'їхав у зупинку громадського транспорту
У Голосіївському районі Києва 22 листопада водій Chevrolet на швидкості "влетів" в автобусну зупинку. Після зіткнення авто спалахнуло. На щастя, на зупинці у момент ДТП людей не було.
Як повідомляє спільнота "Київ Оперативний" у Facebook, водій на автомобілі Chevrolet Aveo їхав проспектом Валерія Лобановського.
Раптом із невідомих причин він не впорався з керуванням авто, виїхав на зустрічну смугу і протаранив автобусну зупинку.
Відомо, що кермувальник втратив свідомість. Тому водії, котрі проїжджали повз, витягли з авто непритомного винуватця аварії, надали йому першу допомогу і викликали медиків.
Також в автомобілі почалося невелике загоряння під капотом, свідки ДТП його ліквідували.
Нагадаємо, у Львові водій збив на пішохідному переході двох школярів і поїхав з місця події.
Раніше ми повідомляли про те, що в Одесі на великій швидкості автомобіль влетів у зупинку транспорту з людьми. Чотири людини отримали серйозні травми.