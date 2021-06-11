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У Києві водій спеціально переїхав виводок каченят, які переходили дорогу

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Київ, П'ятниця 11 червня 2021 16:25
У Києві водій спеціально переїхав виводок каченят, які переходили дорогу Фото: у Києві водій спеціально наїхав на птахів (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У Києві водій на Mercedes спеціально наїхав на виводок каченят, які перебігали дорогу.

Про це повідомили в пабліку dtp.kiev.ua в Telegram.

Моторошна НП сталася 11 червня.

"Друзі, сьогодні в Києві сталася жахлива НП на дорозі: водій Мерседес з номерами від Лексуса №Аа9669СС спеціально, незважаючи на сигнали, розчавив на дорозі каченят. Ми будемо вам дуже вдячні за інформацію по даному інциденту, збираємо відомості для надання психологічної допомоги водієві", - сказано в повідомленні.

Обережно, відео 18+. Його можна подивитися за цим посиланням.

У коментарях користувачі мережі відреагували на вчинок садиста.

  • Куди Скинути, щоб його прибили..
  • Чоловіки, ви де?! Це людиноподібне потрібно покарати!
  • Боже який жах!
  • Покарати його потрібно.

Як ми раніше писали, чоловік у стані алкогольного сп'яніння викинув з вікна 4 поверху собаку. Крім того, він забороняв перехожим допомогти тварині.

Ми також повідомляли про те, що під Дніпром місцевий житель тримає в страху все село. Він знущається над тваринами і ходить голим.

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