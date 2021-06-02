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Під Дніпром місцевий житель тримає в страху все село: знущається над тваринами і ходить голим

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Дніпро, Середа 02 червня 2021 12:47
Під Дніпром місцевий житель тримає в страху все село: знущається над тваринами і ходить голим Під Дніпром на жителя села скаржаться всі люди (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпропетровській області в селі Малинівка місцевий житель тримає в страху всіх людей. Справа в тому, що у чоловіка психічний розлад. Він вбиває тварин і ходить оголеним по вулицях.

Про це повідомляє ТСН.

Відзначається, що чоловіка звуть Микола. З ним бояться навіть пройти повз місцеві жителі. Люди вже неодноразово просили забрати його в лікарню, але цього медики не роблять.

"У селі Малинівка проживає психічно хвора людина Микола. Жителі села бояться жити по сусідству з таким хворим. За словами жителів: "Неодноразово зверталися в поліцію, психіатричну лікарню міста Дніпро, його не забирають. Цього разу він убив дворових собак", - сказано в повідомленні.

Зовсім недавно Микола вбив шість домашніх собак. Їхні трупи виявили на вулиці.

"Подивіться, що він зробив. Люди добрі, що нам робити, ми вже боїмося жити в селі", — розповіла власниця одного з собак.

Селяни повідомили, що вони в черговий раз написали заяву в поліцію. Минулого тижня чоловік ходив голим селом і лякав дітей. Чоловіка затримали правоохоронці, але вже через пару годин він розгулював на волі.

У прес-службі Нацполіції Дніпропетровської області виданню повідомили, що у справі вбивства собак почали слідство.

Обережно, відео 18+.

Як ми раніше писали, в Києві на масиві Позняки діти знущаються над безпритульними тваринами. Зокрема, мова йде про котів у підвалі.

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