У Києві водій побив пасажирку-іноземку і вигнав її з маршрутки

У Києві водій маршрутного автобуса влаштував бійку з пасажиркою, а потім силою її виштовхав з салону транспортного засобу. Інцидент відбувався на очах в інших пасажирів, і очевидці стверджують, що водієві допомагала кондуктор.

За даними очевидців, скандал стався в маршрутці № 444, який курсує від станції метро "Дружби народів" до вулиці метрологічної (Феофанія).

Пасажири розповіли, що бійку влаштував водій маршрутки. Він силою схопив жінку за одяг і почав виганяти її з транспорту. Жінка почала чинити опір, і водій влаштував бійку, в цей же конфлікт вплуталася кондуктор маршрутки, яка була одягнена в спортивний костюм.

"Бійку спочатку відобразити не вдалося, це її фінал. Свідками бійки були всі пасажири. Початком історії була хамська поведінка водія і кондуктора щодо пасажирів-пенсіонерів. Повторюся: бійку влаштував водій, ногами, руками жінку в живіт!!"- йдеться в повідомленні.

Також, пасажири додали, що постраждалою виявилася жінка-іноземка, яка могла порозумітися російською мовою. Жінка намагалася знову повернутися в салон маршрутки, і конфлікт пішов по новому витку. Однак дівчина-кондуктор руками та ногами виштовхала іноземку і кричала їй услід: "Я сказала, вийшла!".

На відео, яке опублікували пасажири, видно, що жінка підійшла до водія зі словами ламаною російською мовою: "Я така ж людина, як і ви". Але після цих слів її почали бити та виганяти з транспорту.

Пасажири маршрутного таксі попередили водія, що опублікують відео в соціальних мережах і намагалися захистити жінку.

Відео інциденту можна подивитися ось тут.