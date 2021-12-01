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У Києві на відео потрапив льотчик-велосипедист з дитиною: тягався з тролейбусом і виїжджав на "зустрічку"

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Київ, Середа 01 грудня 2021 13:12
У Києві на відео потрапив льотчик-велосипедист з дитиною: тягався з тролейбусом і виїжджав на "зустрічку" Колаж РБК-Україна: у Києві на відео потрапив льотчик-велосипедист з дитиною
Автор: Світлана Мащенко

У Києві на відео потрапив велосипедист з дитиною, який може позмагатися за звання "татусь-року". Чоловік влаштував божевільні гонки на своєму двоколісному ТЗ по жвавих вулицях столиці.

Про інцидент пише ресурс Київ Оперативний.

Льотчика помітили на вулиці Вишгородська, що в Оболонському та Подільському районах столиці.

Спочатку він наздоганяв тролейбус, рухаючись по смузі для маршрутних транспортних засобів, потім обігнав його, перетнув суцільну, виїхав на "зустрічку" і врешті-решт - на тротуар, де продовжив рисачити вже серед пішоходів, що також заборонено правилами.

"Як вам папашка-велосипедист? Нормально так дитину перевозить ... Добре, що у нього авто немає", - підписано відео.

Судячи зі швидкості руху і "пасивності" ніг водія, велосипед оснащений електромоторчиком.

Згідно з правилами дорожнього руху України, велосипедисти повинні:

  • рухатися тільки по крайній правій смузі проїжджої частини, по можливості правіше, в один ряд (п.11.14), а при наявності велосипедних доріжок, велосипедисти повинні - по ним.
  • перед початком руху, зупинкою, перебудовуванням, поворотом або розворотом велосипедисти зобов'язані подавати попереджувальні сигнали.

Крім того, рух велосипедів (як і будь-яких інших транспортних засобів) по тротуарах і пішохідних доріжках заборонено (П.11.3).

Користувачі в коментарях засуджують горе-татуся, ось що вони пишуть:

  • Тут сам їдеш по дорозі, і страшно - один необережний рух або тебе не помітять, і ага. А цей зовсім без гальм...
  • Дурень, що сам і дитина без шолома. Ще більший дурень, що про ПДР забув.
  • Кінчене, в лівій смузі, по зустрічі, без відбивачів/габаритів, з дитям позаду.
  • Виїзд на зустрічну смугу! Перетинаючи подвійну суцільну! Перепрошую, але таких учасників руху треба не штрафувати, а в буцегарню саджати!

Зазначимо, що в Україні з 1 листопада ввели зміни до ПДР, в тому числі і в пунктах, що стосуються руху велосипедистів.

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