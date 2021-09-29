У Києві велосипедисти масово карають мажорів на дорогущих авто (відео)

На першому відео - інцидент, який трапився на дорозі, що веде вздовж бульвару Дружби Народів до моста Патона в неділю, 25 вересня.

Дівчина-водій на Porsche Panamera вирішила скоротити шлях в пробці і поїхала смугою громадського транспорту, яка одночасно є велодоріжкою. Мало того, що по цій смузі їхати взагалі заборонено, авто мало не задавило велосипедистів.

"Десь на перетині з бульваром Лесі Українки, за нами на смугу виїхало авто Porsche. Та почала нам сигналити. Авто так хотіло швидко проїхати цією смугою, що ледь не збило трьох велосипедистів. Ми його наздогнали на світлофорі на перетині з вулицею Старонаводницька. Далі змогли записати трохи відео", - підписані кадри.

У другому випадку велосипедисти зупинили і заблокували водія Tesla, який вирішив об'їхати пробку просто по велосипедній доріжці.