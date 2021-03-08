В Києві звільняють одного з найкращих вчителів, бо не догодив впливовому батьку

Сергій Берендєєв викладає в закладі історію та право, є співавтором шкільного підручника з основ правознавства, автором власних електронних посібників. Під час карантину навесні 2020 став одним з вчителів програми школи онлайн, який проводив відео-уроки.

Тепер же він, класний керівник 11 класу, змушений звільнятися, бо не догодив одному з батьків. Останній є автором громадського бюджету навчального закладу.

Конфлікт почався, коли батько одинадцятикласника підбурив дітей піти з уроку, аби порепетирувати вальс до випускного. Причому були вже заплачені кошти вчителю танців. Сергій Берендєєв попросив учнів повернутися на заняття, бо вважає підготовку до ЗНО важливішою за вальс.

Ображений тато тепер вимагає від вчителя відшкодувати плату учителю танцев, а керівництво школи вважає за необхідне змусити Сергія Берендєєва піти з роботи "за власним бажанням" посеред навчального року.

При цьому діти підтримують вчителя, а з сином конфліктного батька у педагога стосунки хороші. Учні записали аудіо розмови з татом і виклали в мережу.

"Найцікавіше, що з його сином у мене чудові відносини, і він під моїм науковим керівництвом займав призові місця на МАН", - наголошує вчитель.

"Мене звинуватили, що я ображаю батька, зірвав свої батьківські збори, ну, і потрібно готуватися до звільнення. Тепер сиджу пакую чемодани... Розправу готують на вівторок (9 березня - Ред.), коли відбудуться збори комісії по цій справі. Зрозуміло, що зараз команда "вершителей судеб" максимально активізується і буде лити на мене бруд і поширювати неправдиві чутки і казати, що вся ця історія неправда і робити все, щоб я звільнився. Звичайно, адже в них на кону не людська честь і гідність, а "кормушка", ой, вибачте, "громадський бюджет", - зазначає Сергій.

Зазначимо, що Берендєєва публічно підтримав колишній заступник міністра соціальної політики Сергій Ніжинський. Екс-чиновник опублікував заяву.

"Прошу Міністерство освіти і науки України та голову Оболонської РДА Кирила Фесика не допустити "рейдерського управління школою", посилити охорону, адже "інституція смотрящих" може бути тепер в кожній школі, якщо діти та вчителі залежні від зовнішнього управління та корупції", - пише Ніжинський.

Директорка закладу Тетяна Єрмак підтвердила, що конфлікт має місце. Вона зазначила, що вирішувати все буде спеціальна комісія.