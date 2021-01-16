У Києві влаштували свій Буковель: як розважаються українці

У Київ прийшла довгоочікувана зима зі снігом і морозами. Жителі столиці зраділи холодним опадам і з задоволенням виходять на вулиці, щоб насолодитися снігом. Так, у місті влаштували розваги, не гірше, ніж на гірськолижному курорті.

Так, наприклад, у Солом'янському районі столиці українці взяли санки і пристосування, схожі на них і спускаються зі снігових схилів. Тут можна побачити і дітей, і дорослих. Знімки опублікували в одному з пабліків Солом'янського району Facebook.

"Солом'янський Буковель", - підписали кадри в соцмережі.

У Солом'янському районі влаштували свій Буковель (фото: facebook.com/lossolomaskyiv)

Не відстають у "покатушках" і на Борщагівці. Тут на схилах можна побачити велику кількість людей, що вийшли на свіже повітря розважитися.

На Борщагівці люди катаються на санках (фото з соцмереж)

У передмісті Києва - Вишгороді займаються екстремальними спусками, що не завжди добре закінчується. У ролику на сторінці Київ Оперативний у Facebook показали, як людина спускається на санчатах і врізається в перешкоду.

Відео можна подивитися тут.

Як ми раніше писали, у четвер, 14 січня, на Київ обрушився потужний снігопад, який порадував жителів і гостей столиці, а особливо дітей.