У Києві влаштували незвичайний перфоманс: показали, як "проскочити" повз санкції

Перфоманс відбувся 9 грудня. Під будівлю МВС у столиці приїхали близько десятка людей. Деякі тримали плакати з написами: "Чому Краснов не потрапив під санкції?".

Трьом учасникам мітингу випали головні "ролі": один зіграв самого Краснова, другий - колишнього заступника голови Нацполіції Євгена Коваля, третій - власне гроші.

Чоловік з "обличчям" Краснова передав імпровізований "хабар" - людину, яка зображала 500 гривень - чоловікові в масці Коваля.

Як стало відомо з повідомлення "СтопКор", мета перфомансу - змусити владу розібратися, як депутат Загід Краснов "проскочив" повз санкційні списки.

Зазначимо, що свої вимоги активісти з різних громадських організацій озвучували під стінами Верховної Ради України, МВС, СБУ, РНБО.