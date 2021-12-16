У Києві для шкіл хотіли закупити сіль з іонами срібла, щоб посипати дороги

У Києві департамент освіти Дарницької районної адміністрації оголосив тендер на закупівлю технічної солі для посипання доріг за ціною 12,9 грн/кг. Водночас зазвичай таку сіль закуповують за 2-3 гривні.

Так, висока ціна в умовах обумовлена тим, що сіль має бути "з іонами срібла", повідомляє Prozorro .

Також така умова змусила одну з компаній звернутися до департаменту освіти з вимогою відмовитись від такої умови.

"Не потрібно вигадувати дезінфекційні властивості предмета закупівлі, тим більше із вмістом іонів срібла! Сіль коштує від 2,7 до 3,5 гривень за кілограм і у природі не існує дорожньої солі, збагаченої сріблом, золотом чи платиною", - йдеться у вимозі.

До того ж після публічного розголосу торги скасували через "неможливість усунути порушення, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель".

Крім того, про цю історію вже доповіли меру Києва Віталій Кличко на сесії Київради.

Дарницьке управління освіти хоче закупити для посипання доріг сіль з іонами срібла за 12,90 грн/кг