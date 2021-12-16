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В Киеве для школ хотели закупить соль с ионами серебра, чтобы посыпать дороги

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 17:14
В Киеве для школ хотели закупить соль с ионами серебра, чтобы посыпать дороги В Киеве хотели закупить соль для посыпки дорог с ионами серебра (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве департамент образования Дарницкой районной администрации объявил тендер на закупку технической соли для посыпки дорог по цене 12,9 грн/кг. В то же время обычно такую соль закупают за 2-3 гривны.

Так, высокая цена в условиях обусловлена тем, что соль должна быть "с ионами серебра", сообщает Prozorro.

Также такое условие заставило одну из компаний обратиться в департамент образования с требованием отказаться от такого условия.

"Не нужно выдумывать дезинфекционные свойства предмета закупки, тем более с содержанием ионов серебра! Соль стоит от 2,7 до 3,5 гривны за килограмм и в природе не существует дорожной соли, обогащенной серебром, золотом или платиной", - говорится в требовании.

К тому же после публичной огласки торги отменили из-за "невозможности устранить нарушения, которые возникли из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок".

Кроме того, об этой истории уже доложили мэру Киева Виталий Кличко на сессии Киевсовета.

В Киеве для школ хотели закупить соль с ионами серебра, чтобы посыпать дороги

Дарницкое управление образования хочет закупить для посыпки дорог соль с ионами серебра за 12,90 грн/кг

Ранее мы сообщали, житель Киева ужаснул состоянием дорог.

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