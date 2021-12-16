В Киеве для школ хотели закупить соль с ионами серебра, чтобы посыпать дороги
В Киеве департамент образования Дарницкой районной администрации объявил тендер на закупку технической соли для посыпки дорог по цене 12,9 грн/кг. В то же время обычно такую соль закупают за 2-3 гривны.
Так, высокая цена в условиях обусловлена тем, что соль должна быть "с ионами серебра", сообщает Prozorro.
Также такое условие заставило одну из компаний обратиться в департамент образования с требованием отказаться от такого условия.
"Не нужно выдумывать дезинфекционные свойства предмета закупки, тем более с содержанием ионов серебра! Соль стоит от 2,7 до 3,5 гривны за килограмм и в природе не существует дорожной соли, обогащенной серебром, золотом или платиной", - говорится в требовании.
К тому же после публичной огласки торги отменили из-за "невозможности устранить нарушения, которые возникли из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок".
Кроме того, об этой истории уже доложили мэру Киева Виталий Кличко на сессии Киевсовета.
Дарницкое управление образования хочет закупить для посыпки дорог соль с ионами серебра за 12,90 грн/кг
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