У Києві такист-індус вилетів на зустрічну і протаранив авто: просто заснув за кермом

Аварія сталася на вулиці Межигірській у Подільському районі Києва.

За попередньою інформацією, водій таксі на Renault заснув за кермом і вилетів на зустрічну смугу, де протаранив автомобіль Lada. Двом учасникам ДТП лікарі швидкої допомоги надали допомогу.

Вся інформація уточнюється правоохоронцями, які працюють на місці події.

Відео аварії можна подивитися за цим посиланням.

У коментарях українці відзначили, що водії таксі складають собі нереальні графіки і дуже сильно втомлюються, не розраховуючи сили.