У Києві зі старовинних будинків зникли стародавні статуї: подробиці НП

У Києві з фасадів старовинних будинків, що мають історичну цінність, зникли старовинні статуї та вази. При цьому столичні чиновники стверджують, що не в курсі, що відбувається. Як непомітно для всіх руйнується архітектура Києва - в матеріалі Styler.

Фасади кардинально змінилися відразу в декількох будинках у центрі Києва - на вулицях Хрещатик, Лисенко, Шовковична та Костьольна.

Варто відзначити, що деякі декоративні статуї були й справді в аварійному стані, але замість реставрації їх вирішили просто демонтувати.

У Києві з фасадів будинків зникли старовинні статуї (фото: facebook.com/kievtypical)

Першим помітив пропажу краєзнавець Семен Широчин, який відправив запит до КМДА, щоб розібратися в ситуації. Але чиновники відповіли йому, що влада не знає, куди поділися відсутні частини фасадів.

А в Печерській РДА зазначили, що частина будинків, інформацію про які запитував Широчин, знаходиться у Шевченківському районі. Але і в Шевченківському районі влада не в курсі, що відбувається.

У Києві з фасадів будинків зникли старовинні статуї (скрін: facebook.com/camrador)

Остаточно ситуацію роз'яснили в Департаменті охорони культурної спадщини. Там визнали, що статуї були демонтовані, але хто дав такий дозвіл пояснити так і не змогли.

При цьому по деяких будинках у департаменту відповіді не знайшлося - вони просто не знають, хто, коли, навіщо знищив культурну спадщину.

"Статуї в Пасажі (пам'ятник архітектури) - цінні (так навіть написано у відповіді), демонтовані в 1998 році. Ок, я це і так знаю. Хто демонтував, хто дозволив? Куди поділи і чому вони не на місці? Якщо це таки реставрація, щось вона не почалася. Чому ніхто про них не згадав і ніхто навіть не знає, де вони?" - пише Широчин.

У Києві з фасадів будинків зникли старовинні статуї (скрін: facebook.com/camrador)