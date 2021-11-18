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У Києві стали конфісковувати авто за системну несплату штрафів: з'явилося відео

Автор: Володимир Костирін

У Києві працівники виконавчої служби конфіскували автомобіль злісного неплатника штрафів за порушення ПДР, зокрема, за перевищення швидкості.

Про це повідомив заступник голови Мін'юсту України Андрій Гайченко в Facebook.

Чиновник зазначив, що така практика відтепер проводиться і в столиці.

"За підтримки колег з МВС, оголошуємо законний "бій" злісним порушникам швидкісного режиму в місті та нетверезим водіям", - йдеться в публікації.

"Першою ластівкою" став власник легковика Toyota на ім'я Олексій Олександрович. Чоловік назбирав масу штрафів за їзду на величезній швидкості вулицями Києва, і не хотів їх оплачувати.

"25 несплачених штрафів та кермування містом на швидкості 147 км/год, це стиль життя. Незаконний", - пише Гайченко.

Також він опублікував в мережі відео, як конфісковану іномарку забирає евакуатор.

Відео: у Києві конфіскували авто за 25 несплачених штрафів

Додамо, що перед цим, 16 листопада, чиновник повідомив про вилучення машини у любителя швидкої їзди в Харкові - там теж йшлося про "системну несплату штрафів".

"Чекайте продовження на дорогах столиці вже протягом тижня. Не порушуйте швидкісний режим, бережіть життя: своє та оточуючих", - писав Гайченко.

Нагадаємо, що перше вилучення авто у водія-боржника Державна виконавча служба України здійснила в Харкові на початку листопада. Порушником виявився 32-річний громадянин Нігерії.

Як повідомлялося, в жовтні в Україні на автошляхах почали в примусовому характері стягувати оплату з боржників, щодо яких є рішення суду, а в іншому випадку забирають машину.

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