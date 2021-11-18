UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве стали конфисковывать авто за системную неуплату штрафов: появилось видео

Автор: Владимир Костырин

В Киеве работники исполнительной службы конфисковали автомобиль злостного неплательщика штрафов за нарушение ПДД, в частности, за превышение скорости.

Об этом сообщил заместитель главы Минюста Украины Андрей Гайченко в Facebook.

Чиновник отметил, что такая практика отныне проводится и в столице.

"При поддержке коллег из МВД, объявляем законный "бой" злостным нарушителям скоростного режима в городе и нетрезвым водителям", - говорится в публикации.

"Первой ласточкой" стал владелец легковушки Toyota по имени Алексей Александрович. Мужчина насобирал массу штрафов за езду на огромной скорости по улицам Киева, и не хотел их оплачивать.

"25 неуплаченных штрафов и вождения по городу на скорости 147 км/ч, это стиль жизни. Незаконный", - пишет Гайченко.

Также он опубликовал в сети видео, как конфискованную иномарку забирает эвакуатор.

Видео: в Киеве конфисковали авто за 25 неуплаченных штрафов

Добавим, что перед этим, 16 ноября, чиновник сообщил об изъятии машины у любителя быстрой езды в Харькове - там тоже шла речь о "системной неуплате штрафов".

"Ждите продолжения на дорогах столицы уже в течение недели. Не нарушайте скоростной режим, берегите жизнь: свою и окружающих", - писал Гайченко.

Напомним, что первое изъятие авто у водителя-должника Государственная исполнительная служба Украины осуществила в Харькове в начале ноября. Нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии.

Как сообщалось, в октябре в Украине на автодорогах начали в принудительном характере взимать оплату с должников, в отношении которых есть решение суда, а в противном случае забирают машину.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПДДКонфискация имущества