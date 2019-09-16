У Києві "спалився" ще один шахрай з купюрами: фото "героя"

У Києві поліція затримала зловмисника, який обманював продавців у великих торгових центрах Києва. "Герой" давав касирам купюру в 500 гривень, забирав здачу, при цьому не віддаючи велику купюру. Хитрим злодієм виявився Ісраелян Владислав 1983 року народження. Він "курсував" в ТЦ "Глобус", а потім на Софіївській,4. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Наголошується, що Владислав уже був раніше судимий по ч.2. ст. 185 КК України (крадіжка вчинена групою осіб).

Він обманював людей шляхом "заламуванням" купюри, це старий трюк шахраїв, який використовується ще з 90-их років.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Фото зловмисника опублікували в соцмережі.

Фото: Владислав Ісраелян (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Купюра, з якою працював шахрай (facebook.com/KyivOperativ)

Як ми раніше писали, у Київській області в місті Ірпінь жінка ромської національності просила милостиню на вулиці.

До речі, в Києві поліція охорони спіймала злодія-домушника, який заліз у чужу квартиру і сховався під диваном.