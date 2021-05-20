У Києві силовики побили художника і музиканта: українці готують акцію протесту (відео)

Також Бугайчук опублікував фото нанесених побоїв на обличчі.

Мітя Бугайчук був побитий поліцейськими в Києві (фото: facebook.com/mitjaichik)

Художника "пов'язали" вчора вночі вулиці Кирилівській, 47. При затриманні йому розбили ніс, після чого Дмитро втратив свідомість. Після цього його волокли по землі.

Вже після побиття, коли на місці події зібралася велика кількість громадян, приїхали патрульні поліцейські та медики "швидкої", музиканта доставили до відділку, щоб взяти відбитки пальців.

Бугайчук вирішив подати заяву про перевищення правоохоронцями службових повноважень.

Патрульні прибули на виклик через скаргу на дії поліції

Журналіст Євген Котенко виклав у Facebook відео з місця події, коли патрульні, які прибули, спілкувалися з бійцями полку особливого призначення, що й побили Бугайчука. Зазначається, що "копи" приїхали на виклик про неправомірні дії силовиків. Вони також викликали "швидку" для потерпілого та охороняли місце інциденту.

За словами Котенка, правоохоронці також застосувала газ до двох людей, які намагалися з'ясувати, що ж відбувається.

Відео: у Києві поліцейські побили художника і музиканта Мітю Бугайчука

Коли музикант отямився, він лежав на асфальті, а співробітник поліції намагався скрутити йому руки. Бугайчук почав кликати на допомогу і просив свідків інциденту зняти все, що відбувається.

Мітя Бугайчук розповів про інцидент

Бугайчук - фронтмен і засновника групи "Дичка" - розповів виданню Bird in Flight, що тоді зустрічався з барабанщиком біля репетиційної бази на Кирилівській.

За словами Дмитра, коли він прийшов до свідомості, то побачив біля себе на асфальті пластиковий пакет з невідомою речовиною, який йому не належав. Силовики заявили, що Бугайчук нібито викинув цей пакет при їх наближенні.

Також вони звинуватили художника в спробі втекти з місця події.

Дмитро всі звинувачення відкидає.

Як розповів Hromadske адвокат музиканта Всеволод Ігнатенко, його клієнт в ту ніч зустрівся з другом на вулиці, і як тільки стали розходитися, під'їхав батальйон спецпризначення, і Бугайчука попросили підійти до автомобіля. На його запитання "навіщо" артиста вдарили в обличчя, і продовжували бити.

Приїхала слідчо-оперативна група та склала протокол про огляд місця події. Медики надали необхідну допомогу.

"Виявлено розбитий телефон, калюжа крові... Також вилучили незрозумілий пакет, в якому нібито наркотичні речовини", - сказав адвокат.

Хто побив артиста

Очевидець інциденту Іван Скорина вказав у своєму Facebook номери жетонів силовиків і повідомив, що поліцейський, який напав на Бугайчука, представився як Владислав Іоанно.

"Він - переатестований співробітник "Беркута". У 2017-му році він напав на водія авто, а раніше - на співвласника видання "Букви" Петра Терентьєва", - написав киянин.

Поліцейські на місці події, де був побитий Мітя Бугайчук (фото: facebook.com/iskorynavan)

Реакція громадськості

Інцидент з побиттям поліцейськими Дмитра Бугайчука обурив українців. У мережі почали організовувати акцію протесту "Зупинимо сафарі міліції на Подолі!"

Мітинг анонсували на 21 травня об 11:00 під відділенням поліції Подільського району столиці на вулиці Хорива, 20. Вимога учасників акції - відставка начальника відділення.