У Києві сильний вітер зніс триметровий хрест з купола Софійського собору

У Києві вітер здув триметровий хрест з Софійського собору (скріншот з відео)

Останній раз хрести куполів Софійського собору змінювалися 40 років тому перед Олімпіадою-80.

Заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко зазначив, що якщо робити все за технологією, то конструкція може стояти вічно.

Чому впав хрест

За словами експерта, радянські реставратори або сильно поспішали, або ж зробили помилку. Вони основу хрестів, яка складається і чорного металу, обернули міддю. А таке робити не можна, оскільки метали просто один одного з'їли.

"Є закони фізики, є правила хімії, вони непорушні... Ці метали між собою спрацювали і один одного з'їли", - пояснив Кириленко.

Реставрація

Зараз експерти проводять позаплановий огляд куполів і хрестів. Якщо виявляться хрести, які можуть становити небезпеку для людей, то їх знімуть, а встановлять вже влітку, коли можна буде робити реставрацію.

Не перший випадок

Цікаво, що в 1943 році з купола Софійського собору також падав хрест. Тоді причиною інциденту стала блискавка. А на початку 19 ст. з Андріївської церкви вітром здуло купола. При цьому найбільший купол тоді знайшли на Подолі.

У Києві вітер здув триметровий хрест з Софійського собору (відео: YouTube)