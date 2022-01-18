У Києві сильний вітер зніс триметровий хрест з купола Софійського собору

Сильний вітер у Києві здув триметровий хрест з одного з куполів Софійського собору. Це сталося вночі, тому металева конструкція нікого не зачепила.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
У Києві вітер здув триметровий хрест з Софійського собору (скріншот з відео)
Останній раз хрести куполів Софійського собору змінювалися 40 років тому перед Олімпіадою-80.
Заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко зазначив, що якщо робити все за технологією, то конструкція може стояти вічно.
За словами експерта, радянські реставратори або сильно поспішали, або ж зробили помилку. Вони основу хрестів, яка складається і чорного металу, обернули міддю. А таке робити не можна, оскільки метали просто один одного з'їли.
"Є закони фізики, є правила хімії, вони непорушні... Ці метали між собою спрацювали і один одного з'їли", - пояснив Кириленко.
Зараз експерти проводять позаплановий огляд куполів і хрестів. Якщо виявляться хрести, які можуть становити небезпеку для людей, то їх знімуть, а встановлять вже влітку, коли можна буде робити реставрацію.
Цікаво, що в 1943 році з купола Софійського собору також падав хрест. Тоді причиною інциденту стала блискавка. А на початку 19 ст. з Андріївської церкви вітром здуло купола. При цьому найбільший купол тоді знайшли на Подолі.
У Києві вітер здув триметровий хрест з Софійського собору (відео: YouTube)
Нагадаємо, у п'ятницю, 14 січня, у столиці України максимальна швидкість вітру склала 23 м/с (83 км/год). Це близько до рекордних показників в 25 м/с, які були зафіксовані 20 березня 1881 року.
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