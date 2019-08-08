У Києві сильно змінилися ціни на оренду квартир: усі подробиці

Орендувати квартиру стало набагато дорожче, ніж в минулому році. Найбільше подорожчали однокімнатні та трикімнатні квартири. Про це повідомляє Delo.ua, посилаючись на аналітиків OLX Нерухомість.

Оренда однокімнатних квартир у першому півріччі 2019 року в середньому зросла на 43%, двокімнатних - на 30%, а трикімнатних квартир - на 44% порівняно з першим півріччям 2018 року.

Найдешевше зняти квартиру в Києві можна в Деснянському районі. Тут однокімнатна квартира в місяць обійдеться в 6 500 грн. А за ціною трикімнатної квартири, 9 800 грн, можна орендувати однокімнатну квартиру в Шевченківському районі, який є другим за вартістю оренди.

Оренда квартир в Києві значно зросла (Інфографіка: olx.ua)

Найдорожчі квартири розташовані в Печерському районі столиці. Тут вартість трикімнатної квартири обійдеться в 40 600 грн. При цьому, в 2018 році таку квартиру можна було зняти за 15 тисяч гривень.

Трійку найдорожчих районів Києва замикає Голосіївський район. Тут двокімнатна квартира обійдеться в 13 900 грн. В інших районах "двушку" можна знайти за 12 000 грн.

За даними експертів, однокімнатні та двокімнатні квартири дешевше знімати на початку року, оскільки вже до літа оренда починається збільшуватися. У червні вартість оренди двокімнатних квартир збільшилася на 4%, однокімнатних - на 2%.

З трикімнатними квартирами ситуація була інша, там ціна піднімалася на початку року (майже на 5%), а до літа було без змін.

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