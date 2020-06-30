У Києві впало дерево: авто опинилися в пастці (фото)

У Києві впало дерево (колаж РБК-Україна)

У Києві в ніч на 30 червня впало дерево

В Києві в ніч на 30 червня звалилося дерево. Це сталося за адресою Копилівська, 10 а. На щастя, люди не постраждали, а ось припаркованим машинам дісталося, саме на них впала рослинність.

Як виявилося, за 30-60 хвилин до цього, частина дерева відпала на іншу сторону - на дроти. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

На місце НП приїхали представники "Київзеленбуду", половину дерева зрізали, а інша половина впала на автомобілі.

Робітники кажуть, що не думали, що так станеться і взагалі звинувачують у всьому ЖКГ, оскільки він є балансоутримувачем. Також співробітники "Київзеленбуду" додають, що вони можуть лише порізати дерево, а маніпуляторів у них немає і тому вивезти його вони не зможуть.

У Києві на авто впало дерево (Київ Оперативний)

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Автор: Людмила Жукова