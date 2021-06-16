У Києві ротвейлер напав на дитину з цуценям: "завтра це можуть бути ваші діти" (відео)

"Нам не потрібна зараз компенсація за лікування дитини і собаки. Все, що ми хочемо - отримати допомогу від поліції, а саме: знайти господаря і дізнатися, чи щеплена його собака від сказу. Зараз мова йде про загрозу життю мого шістнадцятирічного сина", - розповів батько потерпілого підлітка.

За його словами, вони вже звернулися до лікарів, а потім в поліцію. Крім того, у них є відео нападу тварини від мешканців будинку. Заяву передали дільничному, але в приймальне час так до нього і не потрапили.

"Вчора ми чергували в приймальне час під дверима ділянки 158 (дільничний - Грицюк Сергій Сергійович), чоловік зайшов туди, на наше прохання прийняти нас, буркнув:"Я взагалі не звідси" і зник", - зазначив батько хлопчика.

Він також заявив, що на відео було видно, що господар собаки не справляється зі своїм вихованцем.

Відео нападу собаки можна подивитися за цим посиланням.

"Якби не допомога прибиральниці Людмили, собака б кинулася за нашим сином, який забирає цуценя до ветклініки (все є на відео)", - додав він.