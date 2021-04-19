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Під Києвом бійцівська собака напала на 7-річного хлопчика: розірвана мочка вуха

Новость на русском → Бровари, Понеділок 19 квітня 2021 23:15
Під Києвом бійцівська собака напала на 7-річного хлопчика: розірвана мочка вуха Колаж РБК-Україна: у Броварах собака покусала хлопчика
Автор: Роман Мирончук

У неділю, 18 квітня, під Києвом у Броварах американський стаффордширський тер'єр напав на семирічного хлопчика на території спортивного майданчика, який знаходиться біля будинку №10 на вул. Незалежності.

Про це повідомляє місцеве видання "Трибуна Бровари".

За словами очевидця, хлопчик катався на гойдалках на дитячому майданчику, яка межує з футбольним полем, яке огороджене сіткою. В той момент по полю жінка вигулювала свою собаку. Тварина без намордника і повідка бігало всередині огорожі.

Чоловік йшов додому, коли раптом почув крики. Він повернувся і побачив, як жінка відтягує пса від дитини.

Батько дитини розповів, що його син пішов гуляти в сусідній двір до однокласника. Друг вчив уроки, тому хлопчик чекав батька, щоб піти в магазин.

Дитина вирішила зайти на футбольне поле і відкрила хвіртку. Власниця пса накричала на нього, щоб він швидко вийшов, і хлопчик побіг, але за ним погналася собака. Вона повалила його на землю.

Свідки кажуть, що жінка не могла самостійно надіти тварині намордника і повідка, і просила у них допомоги. Дитині викликали швидку допомогу і її госпіталізували.

Під Києвом бійцівська собака напала на 7-річного хлопчика: розірвана мочка вуха

Собака напала на хлопчика у дворі (фото: brovary.net.ua)

Батько каже, що у дитини тільки розірвана мочка лівого вуха. Йому зашили рану і через 10 днів повинні зняти шви. Але хлопчик дуже злякався, тому знадобиться допомога дитячого психолога.

Під Києвом бійцівська собака напала на 7-річного хлопчика: розірвана мочка вуха

Собака напала на хлопчика у дворі (фото: brovary.net.ua)

Власники собаки усвідомлюють свою провину і готові компенсувати витрати на лікування дитини. Вони показали документи на тварину, але довідок про щеплення пса не надали.

Нагадаємо, що під Києвом дружина вигнала літнього чоловіка з дому після чого він оселився в будці.

Ми також писали про те, що в Києві лікарі вимагали хабарі за померлих від COVID-19.

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