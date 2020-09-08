У Києві батьки "ловили приход" при дитині (відео)

У Києві на Троєщині помітили батьків, які кололи наркотики внутрішньовенно при сплячій дитині. Пару наркоманів, які влаштувалися на траві, помітив перехожий. Він підійшов до горе-батьків і запитав, чим вони займаються. Пара ромської національності почала запевняти, що вони просто відпочивають. З ними лежали на підстилці шприци для ін'єкцій.

Відео інциденту опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Повна жесть на Троєщині. Батьки ловлять приход поруч із власною дитиною посеред вулиці", - сказано в повідомленні на сторінці.

Обережно, в ролику присутня нецензурна лексика.

У Києві батьки "ловили приход" при дитині

Зазначимо, що у жінки забинтовані ноги через виразки. В коментарях українці відреагували на відео і відзначили, що в цій ситуації дуже шкода дитину, а не її батьків.

Господи, у чому винна та дитина? За що їй такі батьки?

А чого дитина ознак життя не подає? Таке враження, що його теж чимось нашпигували.

А, це ж цигани! Дайте їм ще на кілька доз і хай одразу закинутися!

Дезоморфін, вже ніжки почали гнити. Недовго залишилося.

Як ми раніше писали, у центрі Києва ветеран АТО вирішив провчити ромів, які займалися крадіжками.