У Києві батьки "ловили приход" при дитині (відео)

У Києві помітили матір і батька, які приймали наркотики при сплячій дитині
У Києві на Троєщині помітили батьків, які кололи наркотики внутрішньовенно при сплячій дитині. Пару наркоманів, які влаштувалися на траві, помітив перехожий. Він підійшов до горе-батьків і запитав, чим вони займаються. Пара ромської національності почала запевняти, що вони просто відпочивають. З ними лежали на підстилці шприци для ін'єкцій.
Відео інциденту опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"Повна жесть на Троєщині. Батьки ловлять приход поруч із власною дитиною посеред вулиці", - сказано в повідомленні на сторінці.
Обережно, в ролику присутня нецензурна лексика.
У Києві батьки "ловили приход" при дитині
Зазначимо, що у жінки забинтовані ноги через виразки. В коментарях українці відреагували на відео і відзначили, що в цій ситуації дуже шкода дитину, а не її батьків.
Як ми раніше писали, у центрі Києва ветеран АТО вирішив провчити ромів, які займалися крадіжками.