У Києві рекламщики обрубали магнолію заради встановлення білборда: було знаковим деревом (фото)

Зазначається, що в результаті дій рекламщиків було знищено дерево на вулиці Січових Стрільців, 30а, яке радувало місцевих жителів своєю красою.

Користувачі інтернету опублікували відповідні фото, а також показали, як виглядала магнолія до встановлення рекламної конструкції на фасаді будинку.

У Києві оператор реклами для установки білборда зрізав магнолію (фото: facebook.com/mikhail.shuranov)

"Обрубати магнолію заради видимості реклами? Це просто варварство. ЖК Creator City що скажете?" - пише в Facebook Михайло Шуранов.

"Не про HR. Дилема у мене. На Артема заради цього щита знищили красиву магнолію. Знаю, що багато хто її любили, милувалися. Для когось це було дуже особистим і знаковим деревом. Зрозуміло, що LG не власники конструкції. Власник "Айкон Медіа". Зеленбуд, природно, дозвіл дав. На паперах все ок. І на "Айкон" мені плювати, це їхня карма", - йдеться в публікації на Facebook-сторінці киянки Галини Морозової.

Так виглядала магнолія до встановлення рекламного білборда на вулиці Січових Стрільців, 30а (фото: facebook.com/mikhail.shuranov)

В Асоціації операторів зовнішньої реклами, реагуючи на кричущий випадок, висловили сподівання, що винні у знищенні унікального дерева понесуть покарання.

Також зауважується, що компанія ТОВ "Айкон Медіа", якій належить дана рекламна конструкція, що не є членом Асоціації.

"Ми звернулися до КП "Київреклама" з цього інциденту і нам відповіли, що вже надіслали всі дані про власника рекламоносія до КО "Київзеленбуд"... Наголошуємо, члени Асоціації працюють виключно в рамках законодавства і ніколи б не допустили протиправних дій при розміщенні своєї реклами", - йдеться в заяві.