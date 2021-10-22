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У Києві в реанімацію потрапили пацієнти з підробленими COVID-сертифікатами: усі в важкому стані

Автор: Тетяна Самарук

В одну із лікарень Києва доправили одразу сім пацієнтів з коронавірусом. Зазначається, що в них були важкі симптоми захворювання та вони мали сертифікати вакцинації. Однак, як виявилося, документи про щеплення були підроблені.

Про це розповів депутат Київради Леонід Ємець на своїй сторінці в Facebook.

Так, пацієнти потрапили в реанімацію. Депутат розповів, що завідувач відділення був здивований, оскільки перебіг хвороби у вакцинованих пацієнтів має бути легким. Тому він вирішив провести з кожним окрему бесіду.

"Попередив, що є два протоколи лікування. Один для вакцинованих та інший для невакцинованих, відповідно. І якщо їх наплутати, результати будуть дуже сумні. Думаю, ви вже здогадалися – усі сім вакцинованих пацієнтів купили собі сертифікат", – розповів Ємець.

У коментарях користувачі відреагували на подію.

  • А навіщо вони взагалі везли з собою ці сертифікати ? Це дуже дивно;
  • Поки не буде жорстко покарання за фальшиві сертифікати, хто купив і хто продав - все марно. В Європі € 48000 штраф і три роки в'язниці;
  • Моя медсестра двічі вакцинована і зараз хворіє доволі важко. Сподівається не потрапити до реанімації. А брехати пацієнтам про різні протоколи - це дотепно?;
  • Цікаво, де вони купили ті сертифікати? Невже самі лікарі продали? Та не може бути;
  • Вічне бажання когось надурити не зникає і людина себе наражає на небезпеку. Якщо людина не сприймає вакцинування, як необхідність і захист, то це її право не вакцинуватися, але для чого брехати.

Раніше ми повідомляли, у Дніпрі перевіряють наявність сертифікатів вакцинації або ПЛР-тестів у працівників магазинів і закладів харчування.

Також ми писали, що МОЗ назвав кількість людей, у яких перед посадкою на потяг знайшли COVID.

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Коронавірус