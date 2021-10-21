У Дніпрі перевіряють наявність сертифікатів вакцинації або ПЛР-тестів у працівників магазинів і закладів харчування

У зв'язку з переходом Дніпра в "червону" зону карантина , вранці 21 жовтня розпочали перевірки магазинів та закладів харчування - мають їх працівники сертифікати вакцинації або негативні ПЛР-тести.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Дніпра.

Як зазначають у департаменті торгівлі та реклами міськради, не всі підприємці сумлінно виконують постанову Кабміну (№ 1236, - ред).

Рейд розпочали з проспекту Дмитра Яворницького. І у першому ж кафе знайшли порушення: у працівника не було ані тесту, ані підтвердження вакцинації.

"Ми на місці одразу виписуємо запрошення на адмінпротокол, тобто власникові треба прийти до мерії на комісію, пояснити причини, чому немає потрібних сертифікатів у працівників або надати їх. Якщо не представили нічого, виписується адмінпротокол за статтею 44-3 КУпАП", - розповів заступник директора департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради Олександр Малишко.

У годинниковому магазині поруч працівниця Світлана одразу показала сертифікат про вакцинацію.

"Ми дуже серйозно до цього ставимося – питаємо у клієнтів чи є у них тести або щеплення. Зараз стало набагато менше відвідувачів. За день приходить лишень три", - сказала вона.

А от у ювелірній крамниці в охоронця була довідка, що той перехворів на коронавірус.

"На жаль, обов'язково потрібно мати сертифікат або ПЛР-тест, зроблений за 72 години, тому тут ми виписуємо запрошення на начальника, щоб той з’явився на комісію до мерії", - пояснив Олександр Малишко. І в останньому ресторані-бургерній з шістьох людей п’ять мали довідку про щеплення, а один тільки довідку, що перехворів.

Із 6-х перевірених уранці точок тільки три мають потрібні довідки.

"Власники, яким виписали запрошення, повинні прийти із документами до міськради вже у понеділок. Треба мати довідки про щеплення працівників чи ПЛР-тести. Також ми наголошуємо на важливості вакцинації, адже ми у "червоній зоні", - підсумував заступник директора департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради Олександр Малишко.