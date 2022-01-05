У Києві викрили нахабного афериста, який прикидався хворим (відео)

Як виявилось, шахрая звати Моток Рамір, родом він з Одеської області.

"Ще одного пройдисвіта-шахрая виявлено біля переходу на станцію метро КПІ. Звати його Моток Рамір. Родом з Одеської області. Дітей ніколи не було, як і проблем з ногою. "Вилікували" і відправили подалі", – йдеться в повідомленні.

Також українців закликали "не жертвувати свої гроші подібним аферистам".

На відео можна побачити, як чоловік просив гроші, прикидаючись хворим. Зокрема він заявив, що у нього нібито були проблеми з ногами.

Коли афериста викрили, то він відразу ж намагався піти, причому шахрай робив це без будь-яких проблем і обходився без тростини.

У коментарях користувачі пишуть, що неодноразово бачили цього шахрая.