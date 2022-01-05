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У Києві викрили нахабного афериста, який прикидався хворим (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Солом'янському районі викрили чергового шахрая. Зазначається, що чоловік просив у людей гроші, прикидаючись хворим батьком-одинаком.

Так, аферист "працював" біля входу на станцію метро "Політехнічний інститут", повідомили в Telegram-канал Київ Оперативний.

Як виявилось, шахрая звати Моток Рамір, родом він з Одеської області.

"Ще одного пройдисвіта-шахрая виявлено біля переходу на станцію метро КПІ. Звати його Моток Рамір. Родом з Одеської області. Дітей ніколи не було, як і проблем з ногою. "Вилікували" і відправили подалі", – йдеться в повідомленні.

Також українців закликали "не жертвувати свої гроші подібним аферистам".

На відео можна побачити, як чоловік просив гроші, прикидаючись хворим. Зокрема він заявив, що у нього нібито були проблеми з ногами.

Коли афериста викрили, то він відразу ж намагався піти, причому шахрай робив це без будь-яких проблем і обходився без тростини.

У коментарях користувачі пишуть, що неодноразово бачили цього шахрая.

  • Вчора він також стояв з цією табличкою;
  • Через таких шахраїв, люди не допомагають тим, хто цього потребує;
  • В поліцію його потрібно здати;
  • За таке його потрібно покарати.

Раніше ми повідомляли, що у Києві співробітники ритуального бюро вимагали з жінки гроші за померлого.

Також ми писали, що у Києві нахабний шахрай наживався на бажаючих допомогти ветеранам АТО.

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аферисти