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У Києві п'яний священик влаштував дебош: ким він виявився насправді

Автор: Людмила Жукова

У Києві помітили п'яного священика, який розгулював у центрі міста в неадекватному стані.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Україна в шоці".

Служитель церкви кидався на людей. Трохи пізніше його затримала поліція за розпивання спиртних напоїв у громадському місці. Священик був помічений на Подолі.

На питання "з якого ви патріархату?" чоловік показував середній палець.

У Києві помітили п'яного священика

У коментарях українці обурилися інцидентом, але деякі написали, що це просто актор в рясі священика.

  • Справжнє обличчя релігії.
  • Батюшка, а чи можна пити горілку в строгий піст? Куштуй син мій, але без радості.
  • Та це не священик. Під виглядом священика ходить і гроші на храм нібито збирає. Але напився і вширіло..
  • Це актор з Одеси, розвели паніку.

Як повідомляє видання "Сегодня", виявилося, що порушник з Сумської області. Що він робить в Києві - поки невідомо. Ще вранці священнослужителя бачили в "Сільпо" на Контрактовій площі - він сидів як бездомний в тепловому тамбурі між дверима супермаркету.

Як ми раніше писали, священик ПЦУ розповів, в яку дату повинні святкувати Великдень православні і католики.

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