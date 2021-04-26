У Києві п'яний священик влаштував дебош: ким він виявився насправді

Служитель церкви кидався на людей. Трохи пізніше його затримала поліція за розпивання спиртних напоїв у громадському місці. Священик був помічений на Подолі.

На питання "з якого ви патріархату?" чоловік показував середній палець.

У Києві помітили п'яного священика

У коментарях українці обурилися інцидентом, але деякі написали, що це просто актор в рясі священика.

Справжнє обличчя релігії.

Батюшка, а чи можна пити горілку в строгий піст? Куштуй син мій, але без радості.

Та це не священик. Під виглядом священика ходить і гроші на храм нібито збирає. Але напився і вширіло..

Це актор з Одеси, розвели паніку.

Як повідомляє видання "Сегодня", виявилося, що порушник з Сумської області. Що він робить в Києві - поки невідомо. Ще вранці священнослужителя бачили в "Сільпо" на Контрактовій площі - він сидів як бездомний в тепловому тамбурі між дверима супермаркету.