У Києві п'яний священик влаштував дебош: ким він виявився насправді

У Києві помітили п'яного священика, який розгулював у центрі міста в неадекватному стані.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Україна в шоці".
Служитель церкви кидався на людей. Трохи пізніше його затримала поліція за розпивання спиртних напоїв у громадському місці. Священик був помічений на Подолі.
На питання "з якого ви патріархату?" чоловік показував середній палець.
У Києві помітили п'яного священика
У коментарях українці обурилися інцидентом, але деякі написали, що це просто актор в рясі священика.
Як повідомляє видання "Сегодня", виявилося, що порушник з Сумської області. Що він робить в Києві - поки невідомо. Ще вранці священнослужителя бачили в "Сільпо" на Контрактовій площі - він сидів як бездомний в тепловому тамбурі між дверима супермаркету.
Як ми раніше писали, священик ПЦУ розповів, в яку дату повинні святкувати Великдень православні і католики.