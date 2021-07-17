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У Києві п'яна ДТП переросла у масову бійку і закінчилася переломом хребта у дівчини

Автор: Володимир Костирін

У Києві п'яний водій за кермом легковика Ford Fusion, в салоні якого знаходилися ще 4 нетверезі пасажири, влаштував ДТП з постраждалими. А після аварії вся компанія ще й побилася з охороною житлового масиву, яка прийшла на допомогу.

Про це 17 липня передають "Вартові еспресо" на сторінці в Facebook.

Нічний інцидент на дорозі стався на Березняках у Дніпровському районі столиці.

Як розповіли очевидці ДТП, водій авто мчав на великій швидкості по вулиці Березняківській, на повороті не впорався з керуванням і наїхав на бордюр. Після цього машина стала некерованою: врізалася в паркан і знесла кілька секцій, потім повернулася на дорогу і зупинилася перпендикулярно напрямку авторуху.

На місце події приспіли охоронці, щоб надати допомогу. Але автомандрівники, будучи п'яними, влаштували з ними бійку.

В результаті шаленої аварії сильно постраждала пасажирка легковика - 22-річна дівчина була госпіталізована з підозрою на закриту черепно-мозкову травму і переломом хребта.

Поліція з'ясовує обставини події та опитує свідків. Горе-водій був затриманий.

Відео: у Києві п'яний водій влаштував шалену ДТП, яка закінчилася масовою бійкою

Нагадаємо, нещодавно під Борисполем сталася смертельна аварія - 33-річний водій вилетів з дороги та перекинувся на дах. На момент ДТП в машині перебувало 16 людей, з яких 7 - діти.

Також раніше повідомлялося, що біля Львова сталася трагічною аварія, в якій загинув 11-річний водій - хлопчик тоді віз нетверезих дорослих.

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