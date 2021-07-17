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В Киеве пьяное ДТП переросло в массовую драку и закончилось переломом позвоночника у девушки

Автор: Владимир Костырин

В Киеве пьяный водитель за рулем легковушки Ford Fusion, в салоне которой находились еще 4 нетрезвых пассажира, устроил ДТП с пострадавшими. А после аварии вся компания еще и подралась с охраной жилмассива, которая пришла на помощь.

Об этом 17 июля передают "Вартові еспресо" на странице в Facebook.

Ночной инцидент на дороге произошел на Березняках в Днепровском районе столицы.

Как рассказали очевидцы ДТП, водитель авто мчал на большой скорости по улице Березняковской, на повороте не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого машина стала неуправляемой: врезалась в забор и снесла несколько секций, затем вернулась на дорогу и остановилась перпендикулярно направлению автодвижения.

На место происшествия подоспели охранники, чтобы оказать помощь. Но автопутешественники, будучи пьяными, устроили с ними драку.

В результате безумной аварии сильно пострадала пассажирка легковушки - 22-летняя девушка была госпитализирована с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и переломом позвоночника.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия и опрашивает свидетелей. Горе-водитель был задержан.

Видео: в Киеве пьяный водитель устроил безумное ДТП, которое закончилось массовой дракой

Напомним, недавно под Борисполем произошла смертельная авария - 33-летний водитель вылетел с дороги и перевернулся на крышу. На момент ДТП в машине находилось 16 человек, из которых 7 - дети.

Также ранее сообщалось, что возле Львова произошла трагической авария, в которой погиб 11-летний водитель - мальчик тогда вез нетрезвых взрослых.

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