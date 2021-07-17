В Киеве пьяное ДТП переросло в массовую драку и закончилось переломом позвоночника у девушки

Ночной инцидент на дороге произошел на Березняках в Днепровском районе столицы.

Как рассказали очевидцы ДТП, водитель авто мчал на большой скорости по улице Березняковской, на повороте не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого машина стала неуправляемой: врезалась в забор и снесла несколько секций, затем вернулась на дорогу и остановилась перпендикулярно направлению автодвижения.

На место происшествия подоспели охранники, чтобы оказать помощь. Но автопутешественники, будучи пьяными, устроили с ними драку.

В результате безумной аварии сильно пострадала пассажирка легковушки - 22-летняя девушка была госпитализирована с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и переломом позвоночника.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия и опрашивает свидетелей. Горе-водитель был задержан.

Видео: в Киеве пьяный водитель устроил безумное ДТП, которое закончилось массовой дракой