У Києві п'яна дівчина на іномарці влаштувала серію ДТП і зникла: шукає все місто (відео)

Як уточнюється, інцидент стався на світлофорі, коли автомобілісти чекали на зелене світло. Винуватиця аварії намагалася відкупитися.

"Стояли на світлофорі, на червоному, і ззаду в нас врізається дівчина на #Range #Rover (білого кольору) #AA6776OE. Виходить п'яна жінка, плаче, намагається відкупитися, але ми викликаємо поліцію і вона їде з місця ДТП. Після приїзду поліції, виявилося, що ми не перші в кого вона сьогодні в'їхала і звалила", - йдеться у підписі до відео.

В коментарях жителі міста сумніваються, що горе-водійка буде відповідати за скоєне. Також читачі запідозрили, що саме ця порушниця раніше знесла знак на велодоріжці:

Ви що? Вона напевно не п'є, і взагалі дуже хвора. Там і епілепсія, і втрата свідомості, і ще сто болячок тільки б не відповідати за скоєне. Адже вони ніколи та ні в чому не винні.

Навіщо дали їй виїхати? Тепер за їзду напідпитку піде від відповідальності, тепер тільки ДТП+повіт з місця ДТП

Відбирателі прав вже відписалися? Тільки конфіскація, хай пішки ходять синьолобі.

Могли нормально з дівки грошей заробити на місці, а так залишаться ні з чим... Хто купив їй машину, не дасть їй бути винною...

Не та випадково, що на Туполева на велодоріжці знак знесла?

Скріншоти (facebook.com/KyivOperativ)