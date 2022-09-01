У Києві провели унікальну операцію маленькій дівчинці: хворобу діагностували ще до народження

У Києві лікарі провели унікальну операцію дівчинці, якій ще не виповнилося двох років. Зокрема, медики видалили у дитини кісту загальної жовчної протоки, яку їй діагностували ще до народження.

Як розповіла мама Злати, у дівчинки діагностували ваду ще до народження, а саме під час УЗД-скринінгу.

"Кіста холедоха - це вроджене розширення жовчної протоки, коли вона кістозно трансформується та з часом збільшується. Вада потребує регулярного нагляду та складного хірургічного втручання. Якщо кісту вчасно не прооперувати, вона може перекрити відтік жовчі або навіть розірватися", - розповіли в пресслужбі.

За словами медиків, найчастіше кісту виявляють, коли пацієнти звертаються до лікаря зі скаргами на різкі болі в шлунку та підвищену температуру. Тоді вже на УЗД цю проблему діагностують.

Лікарі зазначили, що в Україні значно зріс відсоток антенатальної діагностики, а саме виявлення проблеми до народження дитини.

"У Злати вірний діагноз був встановлений ще до народження і сім'я постійно контролювала стан здоров'я дитини. Коли розмір кісти різко збільшився і досяг в обсязі понад 160 мл, команда фахівців "Охматдит" провела дівчинці планове оперативне втручання", - кажуть фахівці.

Зазначається, що вже на 11 добу після операції Злата у задовільному стані була виписана під амбулаторне спостереження.

У Києві лікарі провели унікальну операцію 2-річній дівчинці (facebook.com/ndslohmatdyt)