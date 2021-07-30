У Києві стався смертельний вибух: чуло півміста
У Києві 29 липня пізно ввечері на території недобудованої психлікарні стався вибух. В результаті на місці загинув молодий хлопець.
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Зазначається, що вибух стався о 23.10 на території Кирилівської, 103.
За попередньою інформацією, по цій недобудові гуляли хлопець з дівчиною. Дівчина вийшла на вулицю з цієї будівлі і в цей момент стався вибух. Без шансів на життя її супутник помер на місці.
"Кажуть, що хлопець сам себе підірвав. Чим саме - має встановити слідство", - сказано в повідомленні.
Користувачі в соцмережі пишуть, що звук від вибуху був настільки гучним, що його чули в сусідніх районах.
- У Кадетському гаю, аж вікна задрижжали від вибуху.
- О 23.07. У нас у дворі на Академіка Ромоданова сигналізація на машинах спрацювала, сусіди ходили дивитися, що стало, думали, десь поруч. Собака злякалася теж.
- Нічого в містах з такою аурою залишати розвалини, недобудови. Або добудувати або знести й дерева посадити.
- У мене з вікна видно цю будівлю. Добротно так бахнуло.
- Я на Нивках почула той взрив.
- Академмістечко було чутно.
- Петропавлівська Борщагівка було чути хлопок глухий і глибокий. Це ж, що за сила вибуху?!
Місце, де стався вибух (фото: facebook.com/KyivOperativ)
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